25 سال بعد لوگ کیسے نظر آئینگے ، تخیلاتی تصویر جاری
لاہور(نیٹ نیوز)موجودہ افراد اپنا زیادہ تر وقت کرسیوں پر بیٹھ کر گزارتے ہیں یہ صحت اور شخصیت دونوں کیلئے تباہ کن ہے ۔درحقیقت اگر بیشتر افراد نے اس طرز زندگی کو برقرار رکھا تو 25 سال بعد وہ کیسے نظر آئیں گے۔۔۔
، یہ آپ کو دنگ کر دے گا۔قدموں کو ٹریک کرنے والی ایک ایپ وی وارڈ نے یہ تخیل پیش کیا ہے ،اس مقصد کے لیے آرٹی فیشل انٹیلی جنس چیٹ بوٹ چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کیا گیا۔اس تخیل میں موجود فرد کو سام کا نام دیا گیا ہے ۔وی وارڈ نے ایک بیان میں کہا کہ موجودہ عہد میں ہم بہت اپنا بہت زیادہ وقت سکرین کے سامنے گزارتے ہیں۔زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنے سے فالج، امراض قلب، کینسر اور ڈیمینشیا جیسے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ۔وی وارڈ کے مطابق اگر الفاظ آپ کو ڈراتے نہیں تو سام کی تصویر ضرور ایسا کرسکتی ہے ، کیونکہ کوئی بھی فرد اس کی طرح نظر آنا پسند نہیں کرے گا۔