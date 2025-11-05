شادی میں چکن فرائی پر دلہا دلہن کے رشتہ داروں میں جھگڑا
اترپردیش(نیٹ نیوز)بھارتی ریاست اترپردیش کے ضلع بجنور میں ایک شادی کی تقریب میدانِ جنگ بن گئی، جب دلہا اور دلہن کے مہمانوں کے درمیان چکن فرائی کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہوگیا۔۔۔
تقریب کے دوران کھانے کے کاؤنٹر پر چکن فرائی کے لیے لمبی قطاریں لگ گئیں، جس کے دوران معمولی تلخ کلامی نے شدت اختیار کر لی اور دونوں جانب سے مہمان ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے ۔جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ شادی کی خوشیوں کا منظر ہنگامے میں بدل گیا، دلہا اور دلہن کے رشتہ داروں نے ایک دوسرے پر کرسیاں، برتن اور کھانے کی اشیاء پھینک دیں، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوگئے ۔پولیس کے مطابق صورتحال بگڑنے پر فوری طور پر اہلکار موقع پر پہنچے اور شرکاء کو منتشر کیا، بعد ازاں شادی کی رسومات پولیس کی نگرانی میں مکمل کی گئیں۔