سابقہ گرل فرینڈ کی تلاش کیلئے میڈیا سے مدد مانگ لی
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک شہری نے قرض کی واپسی کے لیے اپنی سابقہ گرل فرینڈ کو تلاش کرنے کے سلسلے میں میڈیا سے مدد مانگ لی۔۔۔
‘لی’ نامی اس شہری نے سابقہ گرل فرینڈ ‘ما’ کی تلاش کرنے کے لیے میڈیا کی مدد اس لیے مانگی تاکہ اسے 10 ہزار یوآن یعنی 1 لاکھ 24 ہزار پاکستانی روپے واپس کر سکے ۔ رپورٹ کے مطابق ‘لی’ کی اپنی سابقہ گرل فرینڈ سے ملاقات 1991ء میں ہوئی تھی ‘ما’ ایک طلاق یافتہ خاتون تھیں اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ ‘لی’ اور ‘ما’ ایک ساتھ کام کرتے تھے ،2001ء میں جب ‘لی’ کو اپنی کمپنی شروع کرنے کیلئے مالی مدد کی ضرورت تھی تو اس کی سابقہ گرل فرینڈ نے بے جھجھک اسے 10 ہزار یوآن دئیے تھے ۔رپورٹ کے مطابق ‘لی’ کا کچھ سال پہلے اپنا موبائل فون کھو جانے کی وجہ سے ‘ما’ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور تب سے وہ پچھتاوا محسوس کر رہا تھا اور پریشان تھا کہ اب وہ قرض کیسے واپس کرے گا۔