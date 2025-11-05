لاس ویگاس ،صحرا سے 300انسانوں کی باقیات دریافت
نیواڈا (نیٹ نیوز)امریکی ریاست نیواڈا لاس ویگاس کے قریب صحرائی علاقے میں 300 سے زائد انسانی باقیات دریافت کی گئی ہیں۔ یہ باقیات دراصل انسانوں کی راکھ ہے۔۔۔
جبکہ دریافت کا مقام بیورو آف لینڈ مینجمنٹ ہے جہاں تجارتی پیمانے پر راکھ کا اخراج وفاقی قوانین کی خلاف ورزی ہے ۔ یہ باقیات ایک مقامی شخص نے دریافت کیں۔ یہ راکھ جلائی گئی انسانی باقیات ہیں یعنی ہڈیوں کا پاؤڈر نہ کہ جلائی گئی لاشیں۔ ابتدائی طور پر 70پائلز کی اطلاع تھی بعد میں ان کی تعداد 300سے تجاوز کرگئی اور تقریباً 315 انسانی باقیات برآمد کی گئیں۔ نیواڈا کی ریاستی قانون کے مطابق ویسے تو ذاتی سطح پر راکھ پھیلانے پر پابندی نہیں ہے لیکن جب یہ تجارتی سطح پر ہو یا وفاقی زمین پر ہو، تو یہ وفاقی قانون اور بی ایل ایم کی پالیسیوں کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے ۔ فی الحال اس عمل کا کوئی ذمہ دار نامزد نہیں کیا گیا اور تفتیش جاری ہے ۔