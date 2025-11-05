محض ساڑھے 9فٹ چوڑے پتلے گھر کی حیران کن قیمت
نیویارک(نیٹ نیوز)کیا آپ محض ساڑھے 9 فٹ چوڑے اس گھر کو خریدنا پسند کریں گے ؟اگر ہاں تو امریکی شہر نیویارک کے سب سے پتلے گھر کو خریدنے کیلئے آپ کو کروڑوں روپوں کی ضرورت ہوگی۔۔۔
نیویارک کی بیڈ فورڈ سٹریٹ میں واقع یہ گھر 152 سال پرانا ہے اور یہاں ماضی میں متعدد پرانے ہالی ووڈ سٹار آچکے ہیں۔مایلے ہاؤس نامی اس گھر کو 41 لاکھ 90 ہزار ڈالرز (ایک ارب 18 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد) میں فروخت کے لیے پیش کیا گیا ہے ۔اس گھر کو فروخت کے لیے پیش کرنے والی کمپنی کے مطابق باہر سے بظاہر یہ بہت تنگ محسوس ہوتا ہے مگر اندر سے ایسا نہیں بلکہ یہ بہت روشن اور کھلا محسوس ہوتا ہے ۔اس کا طرز تعمیر ڈچ انداز کا ہے اور یہ 3 منزلوں پر پھیلا ہوا ہے جبکہ پیچھے کی جانب سے ایک چھوٹا سا باغ بھی ہے ۔اس کے اندر 3 سونے کے کمرے اور 2 باتھ رومز ہیں۔