ترکیہ کا 2026 میں ہائی سپیڈ ٹرین لانچ کرنے کا اعلان
استنبول (نیٹ نیوز)ترکیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2026 میں اپنی پہلی مقامی سطح پر تیار کردہ ہائی اپِیڈ ٹرین لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔۔۔
رپورٹس کے مطابق ترکیہ کی حکومت نے اپنے صدارتی سالانہ پروگرام میں 2026 کا یہ ہدف شامل کیا ہے کہ اگلے سال مقامی سطح پر تیار کردہ الیکٹرک ٹرین کے علاوہ ایک ہائی اسپِیڈ ٹرین متعارف کروائی جائے گی۔اس ٹرین کی ممکنہ زیادہ سے زیادہ رفتار 225 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی (تقریباً 140 میل فی گھنٹہ) ہوگی۔اسکا مقصد صرف ٹرین کی رفتار میں اضافہ نہیں بلکہ ملکی ریلوے صنعت کی خودکفالت، مقامی تحقیق و ترقی اور سفر کی تیزی کو بڑھانا بھی ہے ۔کمپنی توراساس اس منصوبے کی مرکزی کردار ہے جس نے سیکریا صوبے میں ایک ہائی سپِیڈ ٹرین فیکٹری قائم کی ہے جس کی وسعت تقریباً 15000 مربع میٹر ہے ۔