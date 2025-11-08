فرانس: شہری کو اپنے باغ سے 8 لاکھ ڈالر مالیت کا سونا مل گیا
پیرس(نیٹ نیوز)فرانس میں ایک شخص کو اپنے گھر کے باغ سے 8 لاکھ امریکی ڈالر (تقریباً 7 لاکھ یورو) مالیت کے سونے کے بسکٹ اور سکے مل گئے۔۔۔
یہ انوکھا واقعہ فرانس کے شہر نیوویل سور ساون (Neuville-sur-Sane) کے علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک شخص اپنے باغ میں سوئمنگ پول کے لیے کھدائی کا کام کر رہا تھا کہ اس دوران اسے پلاسٹک کے بیگز میں بند 5 سونے کے بسکٹس اور درجنوں سکے ملے ۔ شہری نے فوراً اس خزانے کی اطلاع ریجنل ڈائریکٹوریٹ آف کلچرل افیئرز کو دی۔حکام کی جانب سے مکمل تحقیقات کے بعد فیصلہ سنایا گیا کہ چونکہ یہ خزانہ کسی آثارِ قدیمہ کا حصہ نہیں ہے اور شہری اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے ۔ زمین کے پچھلے مالک کی موت ہوچکی ہے اور اس بات کا کوئی سراغ نہیں مل سکا کہ یہ سونا وہاں کب اور کیسے دفن کیا گیا تھا۔