صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانس: شہری کو اپنے باغ سے 8 لاکھ ڈالر مالیت کا سونا مل گیا

  • عجائب دنیا
فرانس: شہری کو اپنے باغ سے 8 لاکھ ڈالر مالیت کا سونا مل گیا

پیرس(نیٹ نیوز)فرانس میں ایک شخص کو اپنے گھر کے باغ سے 8 لاکھ امریکی ڈالر (تقریباً 7 لاکھ یورو) مالیت کے سونے کے بسکٹ اور سکے مل گئے۔۔۔

 یہ انوکھا واقعہ فرانس کے شہر نیوویل سور ساون (Neuville-sur-Sane) کے علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک شخص اپنے باغ میں سوئمنگ پول کے لیے کھدائی کا کام کر رہا تھا کہ اس دوران اسے پلاسٹک کے بیگز میں بند 5 سونے کے بسکٹس اور درجنوں سکے ملے ۔ شہری نے فوراً اس خزانے کی اطلاع ریجنل ڈائریکٹوریٹ آف کلچرل افیئرز کو دی۔حکام کی جانب سے مکمل تحقیقات کے بعد فیصلہ سنایا گیا کہ چونکہ یہ خزانہ کسی آثارِ قدیمہ کا حصہ نہیں ہے اور شہری اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے ۔ زمین کے پچھلے مالک کی موت ہوچکی ہے اور اس بات کا کوئی سراغ نہیں مل سکا کہ یہ سونا وہاں کب اور کیسے دفن کیا گیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کترینہ کیف اور وکی کوشل کے ہاں بیٹے کی پیدائش

رشمیکا مندانا اور وجے دیورا کونڈا کی شادی کی تیاریاں

فرح خان کیساتھ ہراسانی کا واقعہ، ٹوئنکل کھنہ کی بھی تصدیق

میرا ایوارڈز پر نہیں فرشتوں اور آخرت پر ایمان :زاہد احمد

عوامی تنقیدوتنگ نظری کی وجہ سے پاکستان چھوڑا: سامعہ حجاب

تینوں خانزمیں سے شاہ رخ سب سے زیادہ مقبول : انوراگ کشیپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak