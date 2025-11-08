صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنہائی دماغ کو کمزور اور یادداشت کو متاثر کرتی :تحقیق

لاہور(نیٹ نیوز) تازہ ترین سائنسی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ تنہائی براہِ راست یادداشت کی کمزوری کا سبب بن سکتی ہے ، جبکہ سماجی میل جول دماغ کی معلومات محفوظ رکھنے کی صلاحیت کو مضبوط بناتا ہے۔۔۔

یہ تحقیق نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور (NUS) کے ماہرین نے کی ہے ، ماہرین نے دریافت کیا کہ ہیپوکیمپس کے ایک خاص حصے CA2 میں سماجی رابطے کے دوران سرگرمی بڑھ جاتی ہے ، یہ حصہ دماغ کے دوسرے حصے CA1 کو سگنلز بھیجتا ہے ، جو طویل مدتی یادداشت (Long-term Memory) کو مستحکم کرتا ہے ۔جب سائنس دانوں نے تجرباتی طور پر CA2 نیورونز کی سرگرمی کو عارضی طور پر روک دیا، تو حیران کن طور پر سماجی میل جول سے حاصل ہونے والی یادداشت میں بہتری کا اثر مکمل طور پر ختم ہوگیا۔

 

