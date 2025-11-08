صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونان-البانیہ کی سرحد پر مکڑیوں کا سب سے بڑا جال دریافت

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)محققین نے البانیہ اور یونان کی سرحد پر موجود ایک غار میں مکڑیوں کا وسیع جال دریافت کیا ہے جو کہ ممکنہ طور پر دنیا کا سب سے بڑا جال ہو سکتا ہے۔۔۔

حال ہی میں دریافت ہونے والا یہ جال 100 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور 69 ہزار مقامی مکڑی ‘بارن فنل ویور’ اور 42 ہزار ‘شیٹ ویور اسپائڈر’ کا مسکن ہے ۔سوشل مکڑیاں آبادی نما جالے بناتی ہیں جو ہزاروں مکڑیوں کا گھر ہوتی ہیں ۔تاہم، محققین نے اس سے قبل ایسا کوئی مشترکہ جال دریافت نہیں کیا تھا جو مختلف اقسام کی مکڑیوں کے اکائیوں نے بُنا ہو۔یہ جال سب سے پہلے 2022 میں مہم جوؤں نے زیر زمین وائلڈ لائف سروے کے دوران دریافت کیا۔اس غار کا داخلہ یونان میں ہے جبکہ گہرائی میں موجود خانے علاقے البانیہ میں ہیں۔

 

