صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وولوِرین مینڈک اپنی ہڈیاں توڑ کر پنجے نکالتا ہے اور حملہ کرتا

  • عجائب دنیا
وولوِرین مینڈک اپنی ہڈیاں توڑ کر پنجے نکالتا ہے اور حملہ کرتا

لاہور(نیٹ نیوز)افریقہ میں ایک عجیب و غریب مینڈک پایا جاتا ہے جو بالوں والا مینڈک یا فلم ایکس مین کے کردار سے منسوب وولورین مینڈک کہلاتا ہے۔۔۔

اس کا سائنسی نام Trichobatrachus robustus ہے ۔ اس کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ اپنی ہڈیوں کو توڑ کر پنجے نکالتا ہے بالکل ایکس مین کے وولورین جیسے ۔یہ وسطی افریقہ، خاص طور پر کیمرون، کانگو، نائجیریا اور ایکویٹوریل گینی کے بارانی جنگلات میں پایا جاتا ہے ۔یہ دنیا کے چند جانوروں میں سے ایک ہے جو جان بوجھ کر اپنی ہڈی توڑ کر "ہتھیار" بناتا ہے ۔ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب مینڈک کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنے پچھلے پنجوں کی اندرونی ہڈیوں کو زور لگا کر توڑ دیتا ہے ، ہڈی کے نوکیلے سِرے جلد کو چیر کر باہر نکل آتے ہیں۔ پھر یہ ہڈی پنجے بن کر مؤثر دفاعی ہتھیار بن جاتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکوؤں نے 5شہریوں سے لاکھوں کی نقدی، قیمتی اشیاء لوٹ لیں

ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کرلیا

غیر معیاری اور ملاوٹی فوڈ آئٹمز تیار کرنے والا یو نٹ سیل

چنیوٹ :منشیات فروش کو 24 سال قید، 14 لاکھ جرمانہ

مسلح افراد نے مخالفین کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنادیا

سابقہ رنجش پر خاتون اور اہلخانہ پر تشدد، مقدمہ درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak