چینی خلانوردوں کی خلا میں باربی کیو پارٹی!
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین کے ٹیانگونگ خلائی سٹیشن میں موجود خلانوردوں نے مائیکروگریویٹی میں پہلی بار کامیابی کے ساتھ چکن ونگز اور اسٹیکس گرل کر کے کھائے ۔یہ خلائی باربی کیو نئے قسم کے اوون کی وجہ سے ممکن ہو سکتا جو مدار میں دھویں اور نقصان دہ مرکبات سے پاک کھانا پکانے میں مدد دے سکتا ہے۔
ویڈیو میں دکھایا گیا کہ خلانورد چکن ونگز کو ایک پنجرے میں رکھ کر اس پنجرے کو ایک ایئر فرائر جتنے ہیچ میں رکھ رہے ہیں۔چائنا آسٹروناٹ ریسرچ اور ٹریننگ سینٹر کے ڈپٹی چیف ڈیزائنر لیو ویبو کا کہنا تھا کہ یہ اپنی قسم کا پہلا اوون ہے جس کو خلائی سٹیشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ اس کا درجہ حرارت 190 ڈگری سیلسیئس تک بڑھا کر خلانورد دراصل کھانا بنا سکتے ہیں۔ خلانورد وو فی نے خلا میں پکائے چکن ونگز کے رنگ، ذائقے اور خوشبو کو بہترین بتایا۔