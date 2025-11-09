صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روزانہ 5000 سے زیادہ قدم چلنا دماغی بیماری سے بچاسکتا

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز) نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ 5000سے زیادہ قدم چلنا دماغی کارکردگی میں تنزلی اور الزائمرز بیماری سے متعلقہ پروٹین کے دماغ میں جمع ہونے کی رفتار کو سست کر سکتا ہے ۔14 برس تک جاری رہنے والی تازہ ترین تحقیق اس نوعیت کا پہلا مطالعہ ہے جس میں مختلف اقسام کی سرگرمیوں اور الزائمرز کی اہم علامات کے درمیان تعلق کا جائزہ لیا گیا ہے ۔

ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہرین (جنہوں نے 50 سے 90برس کے درمیان 294 افراد سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کا جائزہ لیا) کو تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جن میں الزائمرز کی ابتدائی علامات سامنے آ چکی ہیں ان کو بیماری کو بڑھنے سے روکنے کے لیے مناسب مقدار میں ورزش فائدہ پہنچا سکتی ہے ۔ ان سب افراد کی جسمانی سرگرمی کی پیمائش کے لیے ان کو پیڈو میٹر پہنائے گئے ۔

 

