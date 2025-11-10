صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یورپ میں دنیا کا سب سے بڑا مکڑی کا جال دریافت

  • عجائب دنیا
یورپ میں دنیا کا سب سے بڑا مکڑی کا جال دریافت

پیرس (نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے یورپ کے جنوبی حصے میں واقع ایک تاریک غار میں مکڑیوں کی حیرت انگیز کالونی دریافت کی ہے ، سوشل میڈیا کے مطابق جسے دنیا کا سب سے بڑا مکڑی کا جال قرار دیا جا رہا ہے ۔

 یہ انوکھا جال کیو آف سلفر نامی غار میں دریافت ہوا ہے جو 106 مربع میٹر کے وسیع علاقے میں پھیلا ہوا ہے اور ہزاروں قیف نما جالوں پر مشتمل ہے ۔ سائنسی جریدے سب ٹیرینین بایولوجی میں شائع رپورٹ کے مطابق، یہ جال دو مختلف اقسام کی گھریلو مکڑیوں نے مل کر بنایا ہے ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر ان میں سے ایک قسم دوسری کو شکار بنا لیتی ہے ، تاہم غار میں یہ دونوں پرامن بقائے باہمی کے ساتھ رہ رہی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ غار میں روشنی کی مکمل کمی نے مکڑیوں کی نظر کو متاثر کیا ہے ، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو شکار یا دشمن نہیں سمجھتیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیل سے تعلقات کیلئے فلسطینی ریاست ضروری:سعودیہ

ٹیرف سے اضافی آمدن ٹرمپ کا امریکیوں کو فی کس 2 ہزار ڈالر دینے کا اعلان

اقوام متحدہ :پاکستان کی تخفیف اسلحہ کی 4 قراردادیں منظور

مقبوضہ کشمیر :بڑے پیمانے چھاپہ مارکارروائیاں،500گرفتار

ایرانی شہر مشہد میں پانی کے ذخائر 3 فیصد رہ گئے

عراق :پارلیمانی انتخابات کیلئے ابتدائی ووٹنگ شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak