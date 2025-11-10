یورپ میں دنیا کا سب سے بڑا مکڑی کا جال دریافت
پیرس (نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے یورپ کے جنوبی حصے میں واقع ایک تاریک غار میں مکڑیوں کی حیرت انگیز کالونی دریافت کی ہے ، سوشل میڈیا کے مطابق جسے دنیا کا سب سے بڑا مکڑی کا جال قرار دیا جا رہا ہے ۔
یہ انوکھا جال کیو آف سلفر نامی غار میں دریافت ہوا ہے جو 106 مربع میٹر کے وسیع علاقے میں پھیلا ہوا ہے اور ہزاروں قیف نما جالوں پر مشتمل ہے ۔ سائنسی جریدے سب ٹیرینین بایولوجی میں شائع رپورٹ کے مطابق، یہ جال دو مختلف اقسام کی گھریلو مکڑیوں نے مل کر بنایا ہے ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر ان میں سے ایک قسم دوسری کو شکار بنا لیتی ہے ، تاہم غار میں یہ دونوں پرامن بقائے باہمی کے ساتھ رہ رہی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ غار میں روشنی کی مکمل کمی نے مکڑیوں کی نظر کو متاثر کیا ہے ، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو شکار یا دشمن نہیں سمجھتیں۔