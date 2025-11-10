موسیقی سننا دماغی بیماری کے اثرات کو کم کرسکتا ہے
لاہور(نیٹ نیوز)ایک جنرل فزیشن نے بتایا ہے کہ موسیقی سننا دماغ کو راحت پہنچا کر اور اس کی تخیلاتی پہلو کو اجاگر کر کے ڈیمینشیا کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے ۔
سوشل میڈیا کے مطابق جہاں ڈیمینشیا کی کیفیت کا کوئی علاج نہیں ہے وہیں معالجین اور محققین کہتے ہیں کہ پرانے گانے سننے سے اس کی علامات کا اثر کم کرنے اور دماغی کارکردگی میں تنزلی کی رفتار سست کرنے میں مدد حاصل کی جاسکتی ہے ۔ڈاکٹر پونم کرشن کا کہنا تھا کہ موسیقی دماغ کے مختلف حصوں کے ایک ساتھ فعال کرتی ہے اور اس قسم کی کثیر الجہتی مشق دماغ کو تیز رکھنے میں مدد دیتی ہے ۔برین امیجنگ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ موسیقی جس سے کوئی آشنا ہو، سننے دماغ میں اعصابی روابط مضبوط ہوسکتے ہیں۔ بالخصوص ان علاقوں میں جو یادداشت اور توجہ کو سپورٹ کرتے ہیں۔