وہ عادت جو جوان افراد کو قبل از وقت بوڑھابناسکتی ہے
لاہور(نیٹ نیوز)موجودہ عہد کے افراد کی ایک بہت عام قبل از وقت جھریوں کا باعث بنتی ہیں، خاص طور پر گلے اور گردن کے اردگرد ایسا ہوتا ہے ۔
ایسا گھنٹوں سمارٹ فونز استعمال کرنیوالے افراد کیساتھ ہوتا ہے اور اس سے گلے کے گرد قبل از وقت بڑھاپے کا سفر تیز ہو جاتا ہے ۔ماہرین طب کی جانب سے اس کیلئے ٹیک نیک (tech neck) کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جو اب جوان افراد میں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے ۔گلے کی جِلد پر جھریاں بن جانا اور لٹکنا گھنٹوں تک گردن آگے کی جانب جھکا کر فونز، کمپیوٹرز اور دیگر ڈیوائسز کو استعمال کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے ۔ ماہرین کے مطابق آپ کو ڈیوائسز استعمال کرتے ہوئے جسمانی پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے ۔مثال کے طور پر سکرین کو آنکھوں کے سامنے لے آئیں اور گردن کو اس کی جھکانے سے گریز کریں، جس سے مسلز پر دباؤ گھٹ جائے گا، جبکہ جِلد کی نگہداشت سے بھی فائدہ ہوتا ہے ۔