صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہ عادت جو جوان افراد کو قبل از وقت بوڑھابناسکتی ہے

  • عجائب دنیا
وہ عادت جو جوان افراد کو قبل از وقت بوڑھابناسکتی ہے

لاہور(نیٹ نیوز)موجودہ عہد کے افراد کی ایک بہت عام قبل از وقت جھریوں کا باعث بنتی ہیں، خاص طور پر گلے اور گردن کے اردگرد ایسا ہوتا ہے ۔

ایسا گھنٹوں سمارٹ فونز استعمال کرنیوالے افراد کیساتھ ہوتا ہے اور اس سے گلے کے گرد قبل از وقت بڑھاپے کا سفر تیز ہو جاتا ہے ۔ماہرین طب کی جانب سے اس کیلئے ٹیک نیک (tech neck) کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جو اب جوان افراد میں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے ۔گلے کی جِلد پر جھریاں بن جانا اور لٹکنا گھنٹوں تک گردن آگے کی جانب جھکا کر فونز، کمپیوٹرز اور دیگر ڈیوائسز کو استعمال کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے ۔ ماہرین کے مطابق آپ کو ڈیوائسز استعمال کرتے ہوئے جسمانی پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے ۔مثال کے طور پر سکرین کو آنکھوں کے سامنے لے آئیں اور گردن کو اس کی جھکانے سے گریز کریں، جس سے مسلز پر دباؤ گھٹ جائے گا، جبکہ جِلد کی نگہداشت سے بھی فائدہ ہوتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سری لنکا کیخلاف ون ڈے سکواڈ کا اعلان ، حسن نواز ڈراپ

ورلڈ جونیئر ٹینس چیمپئن شپ،میکائل،ہانیہ کی ٹائٹل فتح

پاکستان نے ہانگ کانگ سکسز کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا کا افتتاح

ون ڈے سیریز ،سری لنکا کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی

بارش نے کرکٹ آسٹریلیا کا کروڑوں کا نقصان کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak