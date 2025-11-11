کامیابی کیلئے چیٹ کوڈ جو آپ کے دماغ کو بدل سکتا ہے
لاہور(نیٹ نیوز)ایک نیورو سائنسدان Emily McDonald نے ایسا ‘‘چیٹ کوڈ’’ متعارف کروایا ہے جو آپ کے دماغ کو دوبارہ ترتیب دینے اور کامیابی کی طرف موڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔۔۔
انکے مطابق اگر آپ عام انداز سے صرف ہلکی کوشش کریں گے تو آپکا دماغ پرانے نمونوں میں رہ جائے گا۔ دماغ کے سوچنے کی صلاحیت بدلنے کیلئے شدّت اور جذبہ ضروری ہیں۔انہوں نے تین بنیادی نکات بتائے ہیں، پہلا یہ کہ شدید یا ایکسٹریم انداز سے کام کرنے سے دماغ کی نیوروپلاسٹیسٹی یعنی اعصابی لچک بڑھتی ہے ، دوسرا یہ کہ شدید کوشش سے ڈوپامِائن کا اخراج بڑھتا ہے جو محرک اور رفتار کو تقویت دیتا ہے ۔تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا کہ جب آپ کسی مقصد کے لیے جذباتی اور شدید انداز اختیار کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اُس مقصد سے متعلق مواقع، افراد اور حالات کو زیادہ بہتر طور پر منتخب اور محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے ۔