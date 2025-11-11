صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامیابی کیلئے چیٹ کوڈ جو آپ کے دماغ کو بدل سکتا ہے

  • عجائب دنیا
کامیابی کیلئے چیٹ کوڈ جو آپ کے دماغ کو بدل سکتا ہے

لاہور(نیٹ نیوز)ایک نیورو سائنسدان Emily McDonald نے ایسا ‘‘چیٹ کوڈ’’ متعارف کروایا ہے جو آپ کے دماغ کو دوبارہ ترتیب دینے اور کامیابی کی طرف موڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔۔۔

انکے مطابق اگر آپ عام انداز سے صرف ہلکی کوشش کریں گے تو آپکا دماغ پرانے نمونوں میں رہ جائے گا۔ دماغ کے سوچنے کی صلاحیت بدلنے کیلئے شدّت اور جذبہ ضروری ہیں۔انہوں نے تین بنیادی نکات بتائے ہیں، پہلا یہ کہ شدید یا ایکسٹریم انداز سے کام کرنے سے دماغ کی نیوروپلاسٹیسٹی یعنی اعصابی لچک بڑھتی ہے ، دوسرا یہ کہ شدید کوشش سے ڈوپامِائن کا اخراج بڑھتا ہے جو محرک اور رفتار کو تقویت دیتا ہے ۔تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا کہ جب آپ کسی مقصد کے لیے جذباتی اور شدید انداز اختیار کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اُس مقصد سے متعلق مواقع، افراد اور حالات کو زیادہ بہتر طور پر منتخب اور محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

دہلی، لال قلعے کے قریب کار دھماکا،13 ہلاک 24زخمی

شامی صدر احمد الشرع کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات

امریکی سینیٹ سے حکومتی فنڈنگ کا معاہدہ منظور شٹ ڈاؤن ختم ہونیکی امید

انڈونیشیا :سہارتو قومی ہیرو قرار

ٹرمپ کی1 ارب ڈالر ہرجانہ کا مقدمہ دائر کرنیکی دھمکی،بی بی سی نے متنازعہ ایڈیٹنگ پر معافی مانگ لی

تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کیساتھ امن معاہدہ معطل کر دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak