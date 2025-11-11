کیا روزمرہ استعمال والی پانی کی بوتلوں کو دھونا چاہیے
کلیو لینڈ (نیٹ نیوز)موجودہ عہد میں پانی کی بوتلوں کا استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ، مگر کیا انہیں دھونے کی ضرورت ہوتی ہے ؟اس کا جواب ہاں ہے اور ماہرین کے مطابق ایسی بوتلیں جراثیموں کا گھر ہوتی ہیں۔۔۔
، چاہے ان میں کسی بھی قسم کا سیال بھرا جائے اور ضروری ہے کہ انہیں اچھی طرح صاف کیا جائے ۔پانی کی بوتلوں میں جراثیم ہمارے منہ سے اس وقت پہنچتے ہیں جب ہم پانی پیتے ہیں اور ہاتھوں سے جب ہم اس کے ڈھکن کو چھوتے ہیں۔ہر بوتل میں وہ حصہ جہاں سے پانی باہر نکلتا ہے ، وہ جراثیموں کی افزائش نسل کا مرکز بن جاتا ہے ۔امریکا کی Pittsburgh یونیورسٹی کی طبی ماہر مچل کنیپر کے مطابق اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے اگر بوتلوں کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو پیٹ درد، گلے میں خراش اور سنگین کیسز میں الرجیز یا دمہ کا سامنا بھی ہوسکتا ہے ۔