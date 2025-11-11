صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی عرب کو برسوں پہلے کھویا ہوا پھول واپس مل گیا

  • عجائب دنیا
سعودی عرب کو برسوں پہلے کھویا ہوا پھول واپس مل گیا

ریاض(نیٹ نیوز)سعودی عرب نے گلوبیولاریا ایلیپم نامی نیلے رنگ کے پھولوں والی جھاڑی کو ملک کے شمال مغربی علاقے سے دوبارہ دریافت کر لیا۔ایک زمانے میں نیلے رنگ کے پھولوں والی یہ جھاڑی ملک کے مختلف حصوں میں پائی جاتی تھی۔۔۔

ماحولیاتی مشیر اور نیشنل سینٹر فار ویجیٹیشن کور ڈویلپمنٹ اینڈ کامبیٹنگ ڈیزرٹیفکیشن کے سابق مشیر عبید علونی کے مطابق دوبارہ دریافت ہونے کے باوجود بھی ابھی تک سعودی عرب نے اس پودے کو انتہائی خطرے سے دوچار پودے کے طور پر درج کیا ہوا ہے ۔اُنہوں نے مزید بتایا کہ اس پودے کی معدومیت کی بنیادی وجہ جانوروں کا اسے حد سے زیادہ کھانا کیونکہ یہ جانوروں کے کھانے کے لیے بہترین ہے ، دوسری وجہ زمین کا انحطاط اور تیسری وجہ اسے نظر انداز کرنا ہے ۔اس پودے کو سعودی عرب میں ‘زریقہ’ جبکہ عالمی سطح پر اسے بلیو ڈیزی کہا جاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak