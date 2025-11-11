سعودی عرب کو برسوں پہلے کھویا ہوا پھول واپس مل گیا
ریاض(نیٹ نیوز)سعودی عرب نے گلوبیولاریا ایلیپم نامی نیلے رنگ کے پھولوں والی جھاڑی کو ملک کے شمال مغربی علاقے سے دوبارہ دریافت کر لیا۔ایک زمانے میں نیلے رنگ کے پھولوں والی یہ جھاڑی ملک کے مختلف حصوں میں پائی جاتی تھی۔۔۔
ماحولیاتی مشیر اور نیشنل سینٹر فار ویجیٹیشن کور ڈویلپمنٹ اینڈ کامبیٹنگ ڈیزرٹیفکیشن کے سابق مشیر عبید علونی کے مطابق دوبارہ دریافت ہونے کے باوجود بھی ابھی تک سعودی عرب نے اس پودے کو انتہائی خطرے سے دوچار پودے کے طور پر درج کیا ہوا ہے ۔اُنہوں نے مزید بتایا کہ اس پودے کی معدومیت کی بنیادی وجہ جانوروں کا اسے حد سے زیادہ کھانا کیونکہ یہ جانوروں کے کھانے کے لیے بہترین ہے ، دوسری وجہ زمین کا انحطاط اور تیسری وجہ اسے نظر انداز کرنا ہے ۔اس پودے کو سعودی عرب میں ‘زریقہ’ جبکہ عالمی سطح پر اسے بلیو ڈیزی کہا جاتا ہے ۔