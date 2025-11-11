صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچے 36پاؤنڈ کا کیک 36سیکنڈ میں ہی چٹ کرگئے

  • عجائب دنیا
ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت میں راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے دفتر میں پارٹی رہنما تیجسوی یادو کی سالگرہ کے موقع پر ایک منفرد اور دلچسپ منظر دیکھنے میں آیا، جیسے ہی 36 پاؤنڈ وزنی دیو ہیکل کیک کاٹا گیا۔۔۔

، وہاں موجود بچوں نے صرف 36 سیکنڈ میں پورا کیک ختم کر کے سب کو حیران کر دیا۔تقریب کے دوران بچوں نے جیسے ہی کیک دیکھا، وہ خوشی کے مارے میز کی جانب دوڑے اور کیک پر ٹوٹ پڑے ۔وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے ایک دوسرے کو دھکیلتے ، ہنستے اور مزے سے کیک کھاتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ موقع پر موجود افراد اس منظر پر قہقہے لگاتے رہے ۔یہ منظر اتنا دلچسپ تھا کہ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جسے دیکھ کر صارفین نے مزاحیہ تبصرے کیے ۔ ایک صارف نے لکھا، ‘یہ واقعی 36ویں سالگرہ کے شایانِ شان جشن تھا، جہاں 36 پاؤنڈ کا کیک، 36 بچے اور 36 سیکنڈ۔

 

