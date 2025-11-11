خاتون کی پلکوں سے 250جوئیں،انکے 85انڈے برآمد
ممبئی(نیٹ نیوز)بھارتی ریاست گجرات میں حیران کن طبی واقعہ پیش آیا ۔ واقعہ انڈیا کی مغربی ریاست گجرات کے امریلی ضلع کے ساورکنڈلا کے ہسپتال میں پیش آیا جہاں 66 سالہ خاتون گیتابین آنکھوں میں شدید خارش اور۔۔۔
درد کی شکایت لے کر مقامی ہسپتال پہنچیں تو ماہرِ چشم ڈاکٹر مرگانک پٹیل نے معائنے کے دوران ان کی پلکوں میں 250زندہ جوئیں اور 85انڈے دریافت کیے ۔ڈاکٹر کے مطابق یہ عمل تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہا اور میکفرسن نامی مخصوص آلے کی مدد سے جوئیں نکالی گئیں۔ چونکہ یہ جوئیں روشنی کے لیے نہایت حساس تھیں اس لیے انہیں نکالنے میں خاص احتیاط برتی گئی اور آنکھوں میں درد یا جلن سے بچانے کیلئے مسلسل ڈراپس ڈالے جاتے رہے ۔ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اپنے 21 سالہ پیشہ ورانہ کیریئر میں انہوں نے ایسا کیس پہلی بار دیکھا ہے ۔ طبی مسئلے کی علامت بن سکتی ہے ۔