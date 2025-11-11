ہوٹل ریزرویشن منسوخ نہ ہونے پر 280گنا زیادہ رقم کی ادا ئیگی
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین کے صوبہ ہینان کے سدرن آئی لینڈ کے ایک ہوٹل میں ایک خاتون نے آن لائن کمرہ بک کرایا جس کا کرایہ 108 یوآن تھا وہ رات گئے ہوٹل پہنچی اور پھر آدھے گھنٹے بعد بکنگ منسوخ کرنے کی درخواست کی جسے مسترد کر دیا گیا۔۔۔
خاتون نے ہاٹ لائن پر شکایت درج کرائی۔پولیس کا انتظار کرتے ہوئے خاتون نے ہوٹل کے کمرے کے واش بیسن اور شاور کے نلکے کھول کر کمرے میں پانی بہانا شروع کر دیا ہوٹل منیجر کیمطابق پانی کا اخراج رات 2 بجے سے صبح تک ہوتا رہا ،خاتون کی حرکت سے 20 ہزار یوآن کا نقصان پہنچا، پولیس نے خاتون سے بات کی جس نے تسلیم کیا کہ اس نے ایسا کیا اور وہ قید سے بچنے کیلئے ہوٹل کے نقصان کی تلافی کے لیے لگ بھگ 30 ہزار یوآن ادا کرنے کے لیے تیار ہوگئی۔چینی قوانین کے تحت جو افراد دانستہ طور پر کسی جگہ کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں قید یا جرمانے جیسی سزاؤں کا سامنا ہوسکتا ہے ۔