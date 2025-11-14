پہلی بار سورج کے علاوہ کسی ستارے پر طوفان کا مشاہدہ
واشنگٹن (نیٹ نیوز)ماہرینِ فلکیات نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے پہلی بار ہمارے سورج کے علاوہ کسی اور ستارے پر طوفان کا مشاہدہ کیا ہے ، ایک ایسا دھماکا جو اتنا طاقتور تھا کہ اگر اس کے قریب کوئی سیارہ موجود ہوتا تو اس کا ماحول تباہ ہو جاتا۔
غیرملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سورج پر ایسے شمسی طوفان اکثر بڑے دھماکوں کی شکل میں پھوٹتے ہیں جنہیں کورونل ماس ایجیکشنز کہا جاتا ہے ، جب یہ زمین تک پہنچتے ہیں تو سیٹلائٹ نظام میں خلل ڈال سکتے ہیں اور آسمان پر خوبصورت رنگ برنگی روشنیوں کا نظارہ پیدا کرتے ہیں۔ امریکی ادارے ناسا کے مطابق ایک غیر معمولی طاقتور شمسی طوفان کے باعث امریکا کی ریاست ٹینیسی تکروشنیوں کا نظارہ دیکھا گیا، نیوزی لینڈ کے آسمان پر بھی روشنیاں دیکھی گئیں اور ماہرین کے مطابق اس ہفتے مزید ایسے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔