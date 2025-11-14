غلط موڑ نے مریض ڈاکٹر کے بجائے دوسرے ملک پہنچا دیا
پیرس(نیٹ نیوز) ڈاکٹر کے کلینک جانے کیلئے گھر سے نکلنے والا فرانسیسی شہری ایک غلط موڑ لینے کے باعث ڈاکٹر کے پاس پہنچنے کے بجائے ایک ہزار میل دور ایک دوسرے ملک جا پہنچا، دلچسپ امر یہ ہے کہ اس ملک کی سرحدیں فرانس سے ملتی بھی نہیں ہیں۔ 85 سالہ معمر شخص مغربی فرانس کے علاقے چٹیلونسورتوہے نامی گاؤں میں رہائش پذیر ہے اور اسے گھر سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر کلینک جانا تھا۔
جب یہ شخص کافی وقت گزرنے کے باوجود گھر نہ آیا تو اس کے خاندان نے پولیس کو اطلاع دی اور کہا گیا کہ آرمی سے اس کے موبائل فون کی جیو لوکیشن معلوم کرنے میں مدد کی درخواست کریں۔ فرانس کی فوج نے اس گمشدہ شخص کا فون یورپی ملک کروشیا کے ایک ہوٹل میں ٹریک کیا، جو اس کے گھر سے 1,500 کلومیٹر دور تھا۔ بظاہر وہ 20 گھنٹے گاڑی چلا کر اٹلی سے گزرتے ہوئے اس جنوبی یورپی ملک تک پہنچا تھا۔