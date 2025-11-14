صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاپنگ پر نہ جانے کیلئے شوہر کی گاڑی چوری کی کہانی

ماسکو(نیٹ نیوز)ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا جب ایک روسی شخص نے اپنی ہی گاڑی چوری کرنے کی واردات صرف اس لیے کی تاکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ کرنے جانے سے بچ سکے ۔ پولیس کے مطابق خاتون نے ایمرجنسی کال کرکے اطلاع دی کہ شوہر کی گاڑی ان کے گھر کے قریب پارکنگ سے چوری ہوگئی ہے ، بعد میں اس نے دوبارہ فون کرکے اطلاع دی کہ انہیں کار کراسنویارسک کے اوٹڈیخا جزیرے پر ملی ہے ۔

جب پولیس گاڑی کا معائنہ کرنے پہنچی تو انہیں زبردستی داخل ہونے کے نشانات اور اگنیشن سوئچ کے خراب ہونے کے آثار ملے لیکن مذکورہ شخص سے پوچھ گچھ کے بعد افسران کو شک ہونے لگا کہ وہ سچ نہیں کہہ رہا تھا۔اچھی طرح تحقیقات کے بعد اور تمام شواہد کا تجزیہ کرنے کے بعد پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ اس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ پر جانے سے بچنے کیلئے یہ کھیل رچایا۔

