صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندر ی حقائق،برطانوی کمپنی کی زیر آب بیس بنانیکی تیاری

  • عجائب دنیا
سمندر ی حقائق،برطانوی کمپنی کی زیر آب بیس بنانیکی تیاری

لاہور(نیٹ نیوز)سمندر میں چھپے حقائق کو دریافت کرنے کیلئے زیر آب بیسز میں رہنے کی تیاری کر لی گئی ۔انسانوں کو طویل مدت تک زیر آب رکھنے کے لیے اب تک متعدد زبر دست خیالات پیش کیے گئے ہیں لیکن اس بار برطانوی کمپنی ‘ڈِیپ’ ایسے ہی کسی خیال کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے پُر امید ہے ۔

وینگارڈ سمندر کی تہہ میں تنصیب کی جانے والی دنیا کی پہلی فعال زیر آب انسانی بیس ہوگی۔یہ بیس چار افراد پر مشتمل عملے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جس میں سات یا اس سے زیادہ روز تک قیام کیا جا سکے گا۔کمپنی کا کہنا ہے کہ اس بیس سے سائنس دانوں کو سمندر کی تہہ میں طویل مدت تک رکنے مین مدد ملے گی اور وہ زمین پر واپس آئے بغیر سمندر کی گہرائی میں تحقیق جاری رکھ سکیں گے ۔یہ طریقہ کورل ریفس سے متعلق نئی معلومات جاننے میں مدد دے سکتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکی دباؤ :بھارت نے روس سے تیل خریدنا بند کر دیا

امریکی شٹ ڈاؤن ختم، ٹرمپ نے بل پر دستخط کر دیے

بنگلہ دیش :حسینہ کیخلاف مقدمے کا فیصلہ 17 نومبر کو سنایا جائیگا

صرف 2 سے 4 گھنٹے سوتی ہوں:جاپانی وزیر اعظم،رات 3 بجے میٹنگ بلانے پر تنقید کا سامنا

بھارت نے لداخ میں نئے ایئر بیس کا افتتاح کر دیا

جنوبی کوریا :ساڑھے 5 لاکھ سے زائد طلبہ کا امتحان ،پروازیں بند

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak