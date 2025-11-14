صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین میں موجود 416برس پرانی انگور کی بیل

  • عجائب دنیا
چین میں موجود 416برس پرانی انگور کی بیل

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں تبت کی پہاڑیوں میں پائی جانے والی ایک انگور کی بیل نے دنیا کی سب سے پرانی بیل کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔زوگینگ کاؤنٹی میں موجود یہ بیل چینگڈو سٹی کے قدیم اور مشہور درختوں کے سروے کے دوران دریافت ہوئی

 جس کا معائنہ بعد ازاں چین کی ساؤتھ ویسٹ فارسٹری یونیورسٹی میں قائم ووڈ سائنس ریسرچ لیبارٹری نے کیا۔محققین نے ‘رِنگ انالسز’ اور طبعی پیمائش کرتے ہوئے بیل کی عمر کا تعین کیا۔گنیز ورلڈ ریکارڈ نے ستمبر میں 416 سالہ اس بیل کے سب سے پرانی بیل ہونے کی تصدیق کردی۔انگور کی یہ بیل سطح سمندر سے تقریباً 2400 میٹر کی بلندی پر ہے ۔ اس کی اونچائی تقریباً 26 فٹ جبکہ چوڑائی 2 فٹ سے زیادہ ہے ۔

