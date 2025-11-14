ہمالیائی ملک بھوٹان کا وزٹ ویزا دنیا کا مہنگا ترین ویزا
لاہور(نیٹ نیوز)دنیا کے مہنگے ترین ویزے کے حامل ممالک میں نہ تو امریکا ہے اور نہ برطانیہ جیسا ترقی یافتہ ملک بلکہ ایک ہمالیائی ملک ہے ، جس کا وزٹ ویزا دنیا کا مہنگا ترین ویزا شمار کیا جاتا ہے ۔
دنیا کے مہنگے ترین ویزے کا حامل ملک بھوٹان ہے کیونکہ اس کے ویزے کا فیس سٹرکچر دیگر ممالک کی طرح نہیں ہے ، جیسے دیگر ممالک ایک دفعہ فیس چارج کرتے ہیں جبکہ بھوٹان کا ویزا سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ فیس (ایس ڈی ایف) پر مبنی ہے ، اس فیس ماڈل میں ہر ایک شخص سے فی رات کے حساب سے 100 ڈالر شامل ہے ۔ بھوٹان کی حکومت کی جانب سے بھارتی شہریوں کے لیے رعایت دی جاتی ہے اور 100 ڈالر کے مقابلے میں 1200 بھارتی روپے وصول کیے جاتے ہیں جنہیں ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی صرف اپنے شناختی کارڈ درکار ہوتا ہے ۔