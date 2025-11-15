صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلیا: 374 بیگ پائپرز نے انوکھے ریکارڈ پر نظریں جما لیں

  • عجائب دنیا
آسٹریلیا: 374 بیگ پائپرز نے انوکھے ریکارڈ پر نظریں جما لیں

میلبرن(نیٹ نیوز)آسٹریلیا میں ایک تقریب میں 374 بیگ پائپر نے مشہور آسٹریلوی راک بینڈ اے سی/ڈی سی کا گانا Its a Long Way to the Top (If You Wanna Rock n Roll) بجا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ پر نظریں جما لیں۔

 ی ریاست وکٹوریا میں ہونیوالے گریٹ میلبرن بیگ پائپ بیش میں 374 بیگ پائپ بجانے والے یہ گانا بجانے کے لیے شریک ہوئے ۔ انہوں نے یہ گانا اس جگہ سے چند بلاک کے فاصلے پر بجایا جہاں 1976 میں اس گانے کی اصلی ویڈیو شوٹ ہوئی تھی۔اریجنل میوزک ویڈیو میں شریک ہونے والے ‘ریٹس آف ٹوبرک پائپ بینڈ’ کے ممبران کیون کونلون اور لیس کینفیلڈ نے بھی ریکارڈ بنانے کی اس کوشش میں حصہ لیا۔اس سے قبل یہ ریکارڈ 2012 میں بلغاریہ میں 333 پائپرز نے اکٹھا ہوکر بنایا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نصرت فتح علی خان کی آواز خدا کے قریب کر دیتی :شہناز گل

یوٹیوب سٹار شام ادریس اور اہلیہ سحر کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش

سابق شوہر سے خراب تعلقات نے بیٹی کی صحت پر گہرا اثر ڈالا:سلمیٰ حسن

شادی سے پہلے منی سکرٹ پہنتی تھی:فریال گوہر

دھرمیندر کی نجی ویڈیو لیک کرنے پر ممبئی کے ہسپتال کا سٹاف ممبر گرفتار

بالی ووڈ اداکارہ کامنی کوشل 98 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak