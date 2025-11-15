صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیوبا کی ایک تہائی آبادی چکن گونیا اور ڈینگی سے متاثر

کیوبا کی ایک تہائی آبادی چکن گونیا اور ڈینگی سے متاثر

لاہور(نیٹ نیوز)کیوبا اس وقت ایک نئی وبا سے نبرد آزما ہے جس نے جزیرہ نما ملک کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے ۔مچھر کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں میں نمایاں طور پر ڈینگی بخار اور چکن گونیا وائرس نے حالیہ ہفتوں میں تیزی سے پھیلاؤ کا سامنا کیا ہے۔۔۔

 جس کا اثر ملک کی تقریباً ایک تہائی آبادی پر پڑا ہے اور ہزاروں افراد اس سے بیمار ہو گئے ہیں۔کیوبا کے چیف ایپیڈیمیالوجسٹ، فرانسسکو دوران نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صورتحال بہت سنگین ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس وقت کورونا وائرس کی وبا کے دوران کی طرح شدت سے کام کر رہی ہے تاکہ ادویات اور ویکسین کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے اور اس وائرس کے اثرات کو کم کیا جا سکے ۔کیوبا میں چکن گونیا وائرس جو پہلے جزیرہ نما ملک میں نایاب تھا اب تیزی سے پھیل رہا ہے ۔ 

 

