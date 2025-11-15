صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
سائنسدانوں نے ‘شیطانی مکھی’ دریافت کرلی

لاہور(نیٹ نیوز)دنیا میں پہلے ہی لاتعداد زہریلے اور خطرناک کیڑے مکوڑے موجود ہیں اور اب سائنسدانوں نے ایک ‘شیطانی مکھی’ بھی دریافت کر لی۔۔۔

کرٹن یونیورسٹی کے محققین نے مغربی آسٹریلیا سے مکھی کی نئی قسم دریافت کی ہے جسے اُنہوں نے ‘ لوسیفر یعنی شیطان’ کا نام دیا ہے ۔تحقیق کی سربراہ کٹ پرینڈرگاسٹ نے 2019ء میں شدید خطرے سے دوچار جنگلی پھول کا سروے کرتے ہوئے اس مکھی کو دریافت کیا جس کی منفرد شکل نے فوراََ ان کی توجہ حاصل کر لی۔ اس مادہ مکھی کے چہرے پر ناقابل یقین چھوٹے سینگ تھے ۔نیٹ فلکس کے شو‘لوسیفر’ کی مداح کٹ پرینڈرگاسٹ نے مزید بتایا کہ اس مکھی کے شیطانی خدوخال کی وجہ سے اس کے لیے ‘لوسیفر’ نام بہترین تھا۔ اس نئی دریافت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی زمین پر زندگی کو مزید دریافت کرنا ہے ۔

 

