صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کی خود سے تخلیق کردہ ورچوئل ساتھی سے شادی

  • عجائب دنیا
خاتون کی خود سے تخلیق کردہ ورچوئل ساتھی سے شادی

ٹوکیو(نیٹ نیوز)دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت (AI) کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے ، مگر جاپان میں پیش آیا واقعہ اس ٹیکنالوجی کی ایک حیران کن حد کو چھو گیا ہے۔۔۔

 پہلی مرتبہ ایک خاتون نے خود تخلیق کردہ ورچوئل اے آئی پارٹنر سے باقاعدہ شادی کر لی۔میڈیا رپورٹس کے مطابق 32 سالہ خاتون میس کانوس چیٹ جی پی ٹی سے خود تخلیق کردہ اپنے ورچوئل پارٹنر ‘کلاوس’ سے شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔اوکایاما میں قائم ایک کمپنی نے یہ منفرد تقریب کا اہتمام کیا جو ورچوئل کرداروں کے ساتھ شادی کی تقریبات منعقد کرنے کے لیے جانی جاتی ہے ، تاہم یہ شادی جاپان میں قانونی طور پر تسلیم شدہ نہیں۔میس کانوس کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے مجازی ساتھی کا ایک ڈیجیٹل خاکہ بھی تیار کیا اور اس کا نام کلاوس رکھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نصرت فتح علی خان کی آواز خدا کے قریب کر دیتی :شہناز گل

یوٹیوب سٹار شام ادریس اور اہلیہ سحر کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش

سابق شوہر سے خراب تعلقات نے بیٹی کی صحت پر گہرا اثر ڈالا:سلمیٰ حسن

شادی سے پہلے منی سکرٹ پہنتی تھی:فریال گوہر

دھرمیندر کی نجی ویڈیو لیک کرنے پر ممبئی کے ہسپتال کا سٹاف ممبر گرفتار

بالی ووڈ اداکارہ کامنی کوشل 98 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak