خاتون کی خود سے تخلیق کردہ ورچوئل ساتھی سے شادی
ٹوکیو(نیٹ نیوز)دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت (AI) کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے ، مگر جاپان میں پیش آیا واقعہ اس ٹیکنالوجی کی ایک حیران کن حد کو چھو گیا ہے۔۔۔
پہلی مرتبہ ایک خاتون نے خود تخلیق کردہ ورچوئل اے آئی پارٹنر سے باقاعدہ شادی کر لی۔میڈیا رپورٹس کے مطابق 32 سالہ خاتون میس کانوس چیٹ جی پی ٹی سے خود تخلیق کردہ اپنے ورچوئل پارٹنر ‘کلاوس’ سے شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔اوکایاما میں قائم ایک کمپنی نے یہ منفرد تقریب کا اہتمام کیا جو ورچوئل کرداروں کے ساتھ شادی کی تقریبات منعقد کرنے کے لیے جانی جاتی ہے ، تاہم یہ شادی جاپان میں قانونی طور پر تسلیم شدہ نہیں۔میس کانوس کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے مجازی ساتھی کا ایک ڈیجیٹل خاکہ بھی تیار کیا اور اس کا نام کلاوس رکھا۔