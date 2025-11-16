صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمائی بیوی پر لٹا دی، نوکری جانے پر چھوڑ کر چلی گئی

  • عجائب دنیا
کمائی بیوی پر لٹا دی، نوکری جانے پر چھوڑ کر چلی گئی

بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی شہری نے لگ بھگ تمام کمائی اپنی خوبصورت بیوی پر خرچ کر دی، لیکن جب اس کی نوکری ختم ہوئی تو بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے ژیجیانگ یورنیورسٹی سے قانون کے ڈگری یافتہ 43 سالہ شخص جس کا نام قیانکیان معلوم ہوا ہے ، اس کی یہ داستان چینی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔

یہ شخص چین کے مشرقی صوبے ہانگژو میں ایک سرکاری ادارے میں وائٹ کالر ملازم تھا اور اس کی ماہانہ آمدنی 50,000 یوآن (7,000 امریکی ڈالر) تھی۔پانچ سال قبل یہ شخص کسی وجہ سے اپنی ملازمت کھو بیٹھا اور تب سے اب تک یہ ڈلیوری رائیڈر کا کام کر رہا ہے ۔ اسکا کہنا تھا کہ اس کی سابق بیوی نے میری ساری کمائی مہنگی اشیا، میک اپ، قیمتی کپڑوں اور بیگز پر اڑا دی۔ تاہم میں اپنی موجودہ فوڈ ڈلیوری کی ملازمت سے مطمئن ہوں، تنہا ہونے کے باوجود آزاد ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak