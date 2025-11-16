کمائی بیوی پر لٹا دی، نوکری جانے پر چھوڑ کر چلی گئی
بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی شہری نے لگ بھگ تمام کمائی اپنی خوبصورت بیوی پر خرچ کر دی، لیکن جب اس کی نوکری ختم ہوئی تو بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے ژیجیانگ یورنیورسٹی سے قانون کے ڈگری یافتہ 43 سالہ شخص جس کا نام قیانکیان معلوم ہوا ہے ، اس کی یہ داستان چینی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔
یہ شخص چین کے مشرقی صوبے ہانگژو میں ایک سرکاری ادارے میں وائٹ کالر ملازم تھا اور اس کی ماہانہ آمدنی 50,000 یوآن (7,000 امریکی ڈالر) تھی۔پانچ سال قبل یہ شخص کسی وجہ سے اپنی ملازمت کھو بیٹھا اور تب سے اب تک یہ ڈلیوری رائیڈر کا کام کر رہا ہے ۔ اسکا کہنا تھا کہ اس کی سابق بیوی نے میری ساری کمائی مہنگی اشیا، میک اپ، قیمتی کپڑوں اور بیگز پر اڑا دی۔ تاہم میں اپنی موجودہ فوڈ ڈلیوری کی ملازمت سے مطمئن ہوں، تنہا ہونے کے باوجود آزاد ہوں۔