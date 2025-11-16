الٹرا پروسیسڈ غذاؤں سے خواتین میں باؤل کینسر کا خطرہ
لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وہ خواتین جو زیادہ مقدار میں الٹرا-پروسیسڈ غذائیں کھاتی ہیں ان میں باؤل کینسر کی علامات ظاہر ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔تحقیق میں معلوم ہوا کہ۔۔۔
وہ خواتین جو باقاعدگی کے ساتھ بھرپور مقدار مین الٹرا پروسیسڈ غذائیں کھاتی ہیں ان کے باؤل کے بڑھنے (جو کہ غیر کینسر زدہ ہوتے ہیں) کے خطرات واضح طور پر زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ طویل وقت میں کینسر کا روپ دھار سکتے ہیں۔جاما اونکولوجی میں شائع تحقیق میں ماہرین کا کہنا تھا کہ تحقیق بتاتی ہے کہ کس طرح غذا باؤل میں ابتدائی تبدیلیوں کو متاثر کر سکتی ہے ۔ سروے میں معلوم ہوا کہ وہ خواتین جو باقاعدگی کے ساتھ یہ غذائیں کھاتی تھیں ان میں غذا نہ کھانے والی خواتین کے مقابلے مین غیر نقصان دہ رسولی ایڈینوما بننے کے امکانات 45 فی صد زیادہ تھے ۔