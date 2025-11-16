صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
کیلیفورنیا(نیٹ نیوز)اگر آپ کو انڈے کھانا پسند ہیں تو یہ عادت آپ کوانزائٹی سے تحفظ فراہم کرسکتی ہے ۔

امریکا کی کیلیفورنیا یونیورسٹی کی تحقیق میں 25 تحقیقی رپورٹس کے ڈیٹا کی جانچ پڑتال کی گئی اور پھر اس کا موازنہ 370 افراد سے کیا گیا۔ان افراد کے دماغوں کا جائزہ لینے پر دریافت ہوا کہ 88 فیصد انزائٹی کے مریضوں میں کولین کی سطح نمایاں حد تک کم تھی۔محققین نے بتایا کہ یہ پہلی تحقیق ہے جس میں انزائٹی سے متاثر افراد میں کیمیائی پیٹرن کا جائزہ لیا گیا اور نتائج سے عندیہ ملا کہ غذائی عادات جیسے کولین سے بھرپور غذاؤں یا سپلیمنٹس کے استعمال سے دماغی توازن بحال کیا جاسکتا ہے ۔کولین ایسا جز ہے جو صحت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور عام طور پر اسے انڈوں، گائے کی کلیجی، سرخ گوشت، مرغی کے گوشت، آلو، دہی، مچھلی، گوبھی اور اس کی دیگر اقسام سے جسم کا حصہ بنایا جاتا ہے ۔ 

