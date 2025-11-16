صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہترذائقہ کیلئے روزانہ مچھلیوں کو مرچیں کھلانے والا چینی

  • عجائب دنیا
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین کے صوبے اُناناہ میں واقع ایک مچھلی فارم اِن دنوں اپنے غیر معمولی طریقئہ کار کے سبب سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے ۔ چینی شہر چانگشا میں واقع فارم ہاؤس میں مچھلیوں کو روزانہ تقریباً 5 ہزار کلو مرچیں کھلائی جاتی ہیں۔فارم کے مالکان کا دعویٰ ہے کہ اس سے مچھلیوں کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے اور ان کی رنگت زیادہ چمکدار نظر آتی ہے۔

فارم میں واقع 10 ایکڑ پر مشتمل تالاب 40 سالہ کسان جیانگ شینگ اور اِن کے ساتھی کُوانگ کے زیرِ انتظام ہے ۔ دونوں کا کہنا ہے کہ ہم 2 ہزار سے زائد مچھلیاں پال رہے ہیں اور اِنہیں مختلف اقسام کی مرچیں کھلاتے ہیں۔فارم کے مالک کُوانگ کا کہنا ہے کہ مچھلیاں خود گھاس کے بجائے مرچیں کھانا پسند کرتی ہیں جبکہ جیانگ کے مطابق مچھلیوں میں انسانوں جیسی ذائقے کی حِس نہیں ہوتی، وہ خوراک کو زیادہ تر سونگھ کر پہچانتی ہیں، اس لیے مرچ کا تیکھا پن اِنہیں تکلیف نہیں دیتا۔ 

