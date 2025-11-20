سویڈن:ناک میں 81ماچس کی تیلیاں پھنسانے کا انوکھا ریکارڈ
لاہور(نیٹ نیوز)سوئیڈن کے ایک شہری نے ناک کے دونوں نتھنوں میں 81 ماچس کی تیلیاں پھنسانے کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔42 سالہ مارٹن اسٹروبی کا گینیز ورلڈ ریکارڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ۔۔۔
ان کے بچے گینیز ورلڈ ریکارڈ کا تازہ ترین شمارہ پڑھ کر بہت پُرجوش تھے اور ان سے کہا تھا کہ اگر وہ بھی اپنا ریکارڈ بنا سکیں۔مارٹن کا کہنا تھا کہ پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ کسی چیز میں بھی اتنے اچھے نہیں دنیا میں بہترین کہلائے جا سکیں، لیکن جب ان کے بچوں نے ان کو مختلف قسم کے ورلڈ ریکارڈ دیکھائے تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید وہ بھی کوئی ریکارڈ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے تلاش شروع کردی۔بالآخر ان کی نظر میں ایک ریکارڈ آیا جو ناک کے نتھنوں میں 68 ماچس کی تیلیاں پھنسانے کا تھا۔