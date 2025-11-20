لیپ ٹاپ بیٹریوں سے گھر کو بجلی فراہم کرنے کا کارنامہ
پیرس (نیٹ نیوز)ایک ہنر مند فرانسیسی شہری نے سولر پینلز اور 1 ہزار سے زائد استعمال شدہ لیپ ٹاپ بیٹریوں پر مشتمل ایک منفرد نظام کے ذریعے 8 سال تک اپنے پورے گھر کو بجلی فراہم کرنے کا حیرت انگیز کارنامہ انجام دے ڈالا۔۔۔
یہ منصوبہ 2016ء میں انٹرنیٹ فورم پر پوسٹ کیے گئے آئیڈیا سے شروع ہوا تھا جس میں گلوبکس نامی شخص نے برسوں تک پرانی لیپ ٹاپ بیٹریاں جمع کیں اور انہیں سولر پینلز کے ساتھ جوڑ کر بجلی کی مکمل خود کفالت حاصل کر لی تھی، گلوبکس نے نے 1 ہزار سے زائد سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ بیٹریاں جمع کیں اور اپنے گھر سے 50 میٹر کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹے سے گودام میں نصب کر دیا۔ابتداء میں مختلف حالت کی بیٹریوں کی وجہ سے ڈسچارج ریٹ برابر نہیں تھا اورآخرکار اس نے پورے گھر کو بجلی فراہم کرنے کاکارنامہ سرانجام دیدیا۔