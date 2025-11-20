چھٹی کی درخواست پر منیجرکا جواب بے حسی کی علامت قرار
لاہور(نیٹ نیوز)اکثر و بیشتر ملازمت پیشہ افراد یہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ انہیں چھٹیاں نہیں ملتی یا پھر بہت مشکل سے منیجر چھٹی کیلئے راضی ہوتے ہیں۔۔۔
سوشل میڈیا پر ایسا ہی سکرین شاٹ وائرل ہو رہا ہے جس میں نانا کے انتقال پر چھٹی طلب کرنے والے ملازم اور منیجر کی واٹس ایپ پر ہونے والی گفتگو پڑھی جاسکتی ہے ۔مذکورہ سکرین شاٹ نے سوشل میڈیا پر ‘ٹاکسک ورک کلچر’ سے متعلق نئی بحث چھڑ دی ہے ۔سوشل میڈیا پر وائرل سکرین شاٹ میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ایک ملازم نے اپنے منیجر سے نانا کی موت کے بعد چھٹی کی درخواست کی ہے ، جس پرمنیجرنے بے حسی کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے چھٹی تو دی مگر واٹس ایپ پر ایکٹو رہنے اور کام میں مدد کرنے کا بھی کہہ دیا۔ صارفین نے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا اور اسے بے حسی قرار دیدیا۔