2025 کے سب سے مقبول پاسورڈ کونسے ہیں
لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جینریشن زی (1997 کے بعد پیدا ہونے والے بچے ) اپنی پچھلی نسلوں کے مقابلے میں مقابلے انتہائی کمزور پاسورڈ رکھتے ہیں۔پاسورڈ منیجر کمپنی نورڈپاس کیمطابق ان بچوں میں سب سے مقبول پاسورڈ ‘12345’ ہے ۔ اس فہرست میں پانچویں نمبر پر ‘ password ’ جبکہ ‘ skibidi’ ساتواں سب سے مقبول پاسورڈ تھا۔1946 سے 1964 کے درمیان پیدا ہونے والے افراد میں سب سے مقبول پاسورڈ ‘ 123456’ تھا ۔
رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ برسوں سائبر سکیورٹی سے متعلق آگہی کے باوجود پاسورڈ میں احتیاط سے متعلق معمولی بہتری آئے ہے ۔دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے پاسورڈز میں 123456، admin، 12345678، 123456789، 1235، Password، Aa123456، 1234567890، Pass@123، admin123 شامل ہیں۔