وہ شہر جہاں کے چور صرف آئی فونز چرانا پسند کرتے ہیں

  • عجائب دنیا
لندن(نیٹ نیوز)دنیا کا ایک شہر ایسا ہے جہاں کے چور بھی صرف آئی فونز ہی چرانا پسند کرتے ہیں۔ یہ شہر لندن ہے ، 9 ٹو 5 میک کی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے رپورٹ کیے گئے واقعات میں سامنے آیا جس میں متعدد شہریوں نے ان واقعات کو رپورٹ کیا جن میں چوروں نے ان کے فونز کو چھینا، اس کا برانڈ چیک کیا اور اگر وہ آئی فون ہوا تو اسے لے کر بھاگ گئے یا اینڈرائیڈ فون کو پھینک کر چلے گئے ۔

 کچھ متاثرہ افراد کے مطابق چوروں نے اس وقت بھاگنے کی بھی زحمت نہیں کی، جب انہیں علم ہوا کہ ان کے ہاتھ میں آئی فون کی بجائے کوئی اور سمارٹ فون ہے ۔سکیورٹی تجزیہ کاروں کے مطابق اس کے پیچھے چھپی وجہ بہت سادہ ہے ، چوری شدہ آئی فون کی ری سیل ویلیو غیر قانونی سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے ۔آئی فونز پر انہیں زیادہ پیسے ملتے ہیں جبکہ ان ڈیوائسز کو ان لاک کرنا آسان ہوتا ہے ۔ 

