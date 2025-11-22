سوپ فائدے مند لیکن نزلہ زکام کا طبی علاج نہیں ہے
لاہور(نیٹ نیوز)سردیوں میں جب نزلہ زکام کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ گرم سوپ پینے کا مشورہ دیتے ہیں لیکن کیا سوپ واقعی صحت یاب ہونے میں مدد دیتا ہے یا پھر یہ صرف وقتی سکون حاصل کرنے کے لیے گھریلو ٹوٹکا ہے۔۔۔
اس حوالے سے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اگرچہ سوپ نزلہ زکام کا طبی علاج نہیں ہے لیکن یہ واقعی فائدے مند ہے جو انسان کو بیماری سے نجات حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے ۔گرم سوپ سے نکلنے والی بھاپ عارضی طور پر ناک میں جمی ہوئی بلغم کو ڈھیلا کر دیتی ہے جس سے سانس لینے میں کچھ آسانی ہوتی ہے ۔نزلہ زکام کے دوران، پانی کی کمی سے گلے کی خرابی، تھکاوٹ اور سر درد مزید بڑھ جاتا ہے ، سوپ میں پانی، نمک اور بعض اوقات الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں جو جسم میں ہائیڈریشن کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔