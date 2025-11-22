صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہائیوں کباڑ میں چھپی کتاب اربوں روپے میں فروخت

  • عجائب دنیا
کیلیفورنیا(نیٹ نیوز)عرصے تک کاٹھ کباڑ میں چھپی رہنے والی سپرمین نمبر 1 کی ایک کاپی دنیا کی مہنگی ترین کامک بک بن گئی ہے ۔معروف سپر ہیرو کے اولین سولو ایڈونچر پر مبنی یہ کامک بک 91 لاکھ 20 ہزار لاکھ ڈالرز (ڈھائی ارب پاکستانی روپے سے زائد) میں نیلام ہوئی۔۔۔

سپرمین نمبر 1کی اشاعت 1939 میں ہوئی تھی اور یہ پہلی بار تھا جب پوری کتاب اسی کردار پر مبنی تھی۔یہ کتاب دہائیوں سے ایک گھر کی دوچھتی میں موجود پرانے سامان میں دبی ہوئی تھی۔شمالی کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے 3 بھائیوں کی ماں نے اس کامک بک کو اس وقت خریدا تھا جب ان کی عمر محض 9 سال تھیں اور وہ اس وقت سان فرانسسکو میں مقیم تھیں۔ سپرمین کامک بک کو ہیریٹیج آکشنز نے نیلام کیا اور اس کے نائب صدر Lon Allen نے بتایا کہ 'یہ کامک بک پوپ کلچر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے ۔

 

