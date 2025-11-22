صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائنسدانوں نے پیٹرولیم کے بغیر پلاسٹک بنانیکا طریقہ ڈھونڈ لیا

بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی سائنس دانوں نے ہائیڈروجن اور کاربن مونو آکسائیڈ گیسز کے مرکب (سِن گیس) سے ربر اور پلاسٹک بنانے کا نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ یہ طریقہ کار صنعتوں کے فاسل فیول پر انحصار میں کمی میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔۔۔

اولفِنز (آرگینک مرکبات) جو پیٹرولیم سے اخذ کیے جاتے ہیں متعدد پولیمرز (بشمول عام استعمال ہونے والی پلاسٹک اور ربر کی مصنوعات کے ) کی بنیاد ہوتے ہیں۔ جس سے پوری انڈرسٹری کے کاربن اخراج کی شرح براہ راست خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے ۔تازہ ترین تحقیق میں سائنس دانوں نے اولفِن کی پیداوار کے لیے کوئلے ، بائیو ماس یا قدرتی گیس سے حاصل ہونے والی سِن گیس کو استعمال کے واسطے ایک متبادل ری ایکشن وضع کیا ہے ۔تحقیق میں پتا چلا کہ آئرن پر مبنی کیٹلسٹ سِن گیس سے اولفِنز کی پیداوار کی تاثیر بڑھا دیتے ہیں، جو کہ گزشتہ معلوم طریقوں سے تقریباً 50 فی صد زیادہ ہے۔

 

