دنیا کا سب سے بڑا ایفرو ہیئر سٹائل رکھنے والی خاتون

  • عجائب دنیا
نیو یارک(نیٹ نیوز)امریکا کی ایک خاتون نے سب سے بڑے ایفرو ہیئر سٹائل رکھنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس اعزاز کے لیے ان کو تاج اس سے قبل یہ ریکارڈ رکھنے والی خاتون نے پہنایا۔2010

 میں خواتین کی کیٹگری میں یہ ریکارڈ حاصل کرنے والی ایوِن ڈوگس نیویارک کے ایک ہیر سلون پہنچی اور باقاعدہ نیا ریکارڈ بنانے والی خاتون جیسیکا ایل مارٹینیز کو تاج پہنایا۔جیسیکا کے گھنگریالے بال 11.42 انچز بلند اور 12.2 انچز پھیلے ہوئے جبکہ بالوں کا مجموعی گھیر 6 فٹ اور 2.87 انچز ہے ۔اس موقع پر ایوِن کا کہنا تھا کہ 15 سال تک یہ ریکارڈ رکھنے کے بعد بالآخر اس کی منتقلی پر فخر محسوس کر رہی ہیں۔جیسیکا کا کہنا تھا کہ وہ مڈل سکول تک اپنے بالوں کو سیدھا کر لیا کرتی تھیں لیکن اس کے بعد سے انہوں نے بالوں اس ہی حال میں چھوڑ دیا۔

 

