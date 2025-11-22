صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مونگ پھلی کے بعد پانی نہ پینے کی کوئی سائنسی وجہ نہیں

  • عجائب دنیا
مونگ پھلی کے بعد پانی نہ پینے کی کوئی سائنسی وجہ نہیں

لاہور(نیٹ نیوز)سردیوں کا موسم آگیا ہے اور جیسے ہی دھوپ تھوڑی نرم ہو جاتی ہے ، لوگ خشک میوہ جات کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اس دوران سب سے زیادہ پسندیدہ اور سستی چیز؟

 جی ہاں، مونگ پھلی! مگر مونگ پھلی کھانے کے بعد اکثر لوگ ایک عام مگر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، پانی نہیں پینا۔بڑے بوڑھے اکثر کہتے ہیں کہ مونگ پھلی کے بعد پانی پینے سے گلے میں خراش یا کھانسی ہوسکتی ہے ۔ لیکن سائنسی ماہرین ابھی تک اس بات کی مکمل تحقیق نہیں کر پائے ۔ پھر بھی حکیموں کا ماننا ہے کہ مونگ پھلی کے اندر موجود تیل اور اس کی خشک ساخت پانی کے ساتھ مل کر گلے میں جلن پیدا کرسکتی ہے اور پیاس بڑھا سکتی ہے ۔ تو اگر آپ بھی مونگ پھلی کے ساتھ پانی پینے سے گریز کرتے ہیں، تو یہ احتیاط کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے ، مگر ضرورت سے زیادہ فکر نہ کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

35دن اغوا کرکے رکھا گیا،ذہنی صحت پر اثرپڑا:حسن احمد

ہم دوستیاں نہیں، کام دیکھ کر بات کرتے ہیں، نادیہ کا سید جبران کو جواب

نرگس فخری نے سالگرہ پر ملنے والی رولز رائس مداحوں کو دکھادی

آج تک اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا یوٹیوب سے ملا:فرح خان

میں نے ہر روپ میں پاکستان کو ساتھ رکھا:روما ریاض

دو آسکر ایوارڈ جیتنے والا ہالی ووڈ اداکار کیون سپیسی بے گھر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak