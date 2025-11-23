صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایپل کا نیا سکینڈل؟ مہنگے ترین آئی فون کا رنگ اتر گیا

  • عجائب دنیا
ایپل کا نیا سکینڈل؟ مہنگے ترین آئی فون کا رنگ اتر گیا

لاہور(نیٹ نیوز)سوشل میڈیا پر چند روز سے ایک دعویٰ گردش کررہا ہے ، جس میں ایک صارف نے شکایت کی ہے کہ اس کے آئی فون 17 پرو میکس (کاسمک اورنج) کا رنگ صرف چند سستے ویٹ وائپس سے صاف کرنے پر ختم ہوگیا۔۔

۔یعنی ایک ہزار ڈالر سے زیادہ قیمت کا فون پینٹ شدہ کھلونے کی طرح رنگ چھوڑنے لگا۔ وائرل تصاویر میں نارنجی اسٹرِیک ٹشو پر واضح نظر آرہی تھیں جبکہ فون کی باڈی پر مدھم دھبے پڑچکے تھے ۔اس پوسٹ کے وائرل ہوتے ہی صارفین کے درمیان بحث چھڑ گئی کہ کیا یہ کمپنی کی غلطی ہے ؟ کچھ صارفین نے اسے مذاق میں ‘بجٹ اسپرے پینٹ ایڈیشن’ کہا، جبکہ ایک صارف نے لکھا کہ شاید ایپل کو فون کے ڈبے پر لکھنا چاہیے ‘‘ہوا کے علاوہ کسی چیز سے صاف نہ کریں!’’۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بھارت افغانستان میں بھی منہ کی کھائے گا : سلامتی پر سمجھوتا ناممکن، اتحادیوں میں انا اور ضد نہیں، مضبوط بلدیاتی سسٹم، بہبود آبادی پر فیصلے اتفاق رائے سے ہونگے : شہباز شریف

قومی اور صوبائی اسمبلی کی 13 نشستوں پر آج بڑا ٹاکرا، ن لیگ کا آزاد امیدواروں سے جوڑ پڑیگا : ڈی جی خان میں حکومتی اتحادی آمنے سامنے

وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنی ممکنہ تبدیلی کیخلاف سرگرم : دبئی میں زرداری سے ملاقات کی کوششیں، ناراض پیپلزپارٹی ایم پی ایز کے بھی صدر سے رابطے

بنوں : فورسز کا آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 8 دہشتگرد ہلاک

خاندان، وصیت، وراثت میں چلنے والی پارٹیاں کبھی انقلاب نہیں لاسکتیں : حافظ نعیم

ممکن ہے نچلی سطح پر کرپشن ہو، ٹاپ لیول پر ممکن نہیں : مریم نواز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak