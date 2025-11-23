ایپل کا نیا سکینڈل؟ مہنگے ترین آئی فون کا رنگ اتر گیا
لاہور(نیٹ نیوز)سوشل میڈیا پر چند روز سے ایک دعویٰ گردش کررہا ہے ، جس میں ایک صارف نے شکایت کی ہے کہ اس کے آئی فون 17 پرو میکس (کاسمک اورنج) کا رنگ صرف چند سستے ویٹ وائپس سے صاف کرنے پر ختم ہوگیا۔۔
۔یعنی ایک ہزار ڈالر سے زیادہ قیمت کا فون پینٹ شدہ کھلونے کی طرح رنگ چھوڑنے لگا۔ وائرل تصاویر میں نارنجی اسٹرِیک ٹشو پر واضح نظر آرہی تھیں جبکہ فون کی باڈی پر مدھم دھبے پڑچکے تھے ۔اس پوسٹ کے وائرل ہوتے ہی صارفین کے درمیان بحث چھڑ گئی کہ کیا یہ کمپنی کی غلطی ہے ؟ کچھ صارفین نے اسے مذاق میں ‘بجٹ اسپرے پینٹ ایڈیشن’ کہا، جبکہ ایک صارف نے لکھا کہ شاید ایپل کو فون کے ڈبے پر لکھنا چاہیے ‘‘ہوا کے علاوہ کسی چیز سے صاف نہ کریں!’’۔