معدے کے معائنے کیلئے AI کیپسول، 8منٹ میں مکمل جانچ

  • عجائب دنیا
معدے کے معائنے کیلئے AI کیپسول، 8منٹ میں مکمل جانچ

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں معدے کے طبی معائنے کے لیے سائنس دانوں نے نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔سائنس دانوں نے ایک اے آئی سے چلنے والا ایک نیا کیپسول تیار کیا ہے جو روایتی اینڈو سکوپی کے متبادل کے طور پر پیش کیا گیا ہے ۔۔۔

مریض کو صرف یہ کیپسول نگلنا ہوتا ہے ، اور تقریباً آٹھ منٹ میں مکمل معائنہ ہو جاتا ہے ۔ اس عمل میں کسی نلکی کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی مریض کو بے ہوش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ۔اس جدید ٹیکنالوجی کی قیمت 280 امریکی ڈالر (78 ہزار 996 پاکستانی روپے ) سے بھی کم ہے ، جس کے باعث یہ طبی سہولت تک رسائی مزید آسان ہو رہی ہے ۔ماہرین کے مطابق اس کم لاگت اور سہل طریقۂ کار کے باعث زیادہ سے زیادہ مریضوں کو فائدہ پہنچنے کی توقع ہے ، اور نظامِ صحت پر بوجھ بھی نمایاں طور پر کم ہوگا۔

 

