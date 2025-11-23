کونٹینٹ کری ایٹر نے فوٹو شوٹ کیلئے بھنویں صاف کروا دیں
ممبئی (نیٹ نیوز)بھارتی اداکارہ و کونٹینٹ کری ایٹر ڈولی سنگھ نے فوٹو شوٹ کیلئے اپنی بھنویں صاف کروادیں، فوٹوز اینڈ ویڈیوز شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر سامنے آنے والی ان کی نئی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔۔۔
، جس میں ڈولی سنگھ کو بغیر بھنوؤں کے ایک حیران کن لک میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ڈولی سنگھ نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر اس منفرد تجربے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ سے جاننا چاہتی تھی کہ میں بغیر بھنوؤں کے کیسی لگوں گی، میں گنجا ہونے کا تجربہ بھی کبھی کروں گی، لیکن بعد میں۔اداکارہ نے کہا کہ میں ابتدا میں گھبرا گئی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے ، لیکن پھر سوچا کہ یہ سب مزے اور کری ایٹیویٹی کے لیے ہے ۔ کیوں ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں؟انہوں نے کہا کہ زندگی میں مستی رکنی نہیں چاہیے ۔ لوگ کچھ بھی کہی۔