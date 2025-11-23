ٹائپ 2ذیابیطس سماعت کی خرابی کا بڑا سبب بن سکتی
لاہور(نیٹ نیوز)ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں میں سماعت کے نقصان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور اس کو ذیابیطس سے متعلق پیچیدگیوں کی فہرست میں شامل کرنے کی ضرورت ہے ۔۔۔
یہ نتائج 17 سابقہ مطالعات کے جائزے کے بعد سامنے آئے ، اور جس کا تقریباً 8 ہزار افراد حصہ تھے نتائج میں بتایا گیا کہ تقریباً 40 فیصد سے 72 فیصد ٹائپ 2 ذیابیطس والے افراد میں کسی نہ کسی حد تک سماعت کا نقصان پایا گیا۔جن افراد میں درمیانہ یا شدید سماعت کا نقصان تھا، ان میں HbA1c کی سطح بھی زیادہ تھی، جو بتاتی ہے کہ خون میں شکر پر قابو نہ پانے سے سماعت کے مسائل اور بڑھ سکتے ہیں۔ماہرین نے زور دیا کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کیلئے معمول کی جانچ میں سماعت کی جانچ شامل کی جائے تاکہ بروقت علاج ممکن ہو سکے ۔