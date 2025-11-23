صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین میں انوکھی کاکروچ کافی کی مقبولیت بڑھ گئی

چین میں انوکھی کاکروچ کافی کی مقبولیت بڑھ گئی

بیجنگ (نیٹ نیوز)چین میں بیجنگ کے ایک میوزیم میں پیش کی جانے والی انوکھی کافی نے شائقین کی دلچسپی بڑھا دی ہے۔۔۔

یہ کافی عام نہیں بلکہ اس میں پسے ہوئے کاکروچ اوپر سے چھڑکے جاتے ہیں جبکہ خشک پیلے میل ورمز کو مشروب میں ملایا جاتا ہے ۔ اس ‘روچ کافی’ کی قیمت 45 یوآن (تقریباً 6 ڈالر) مقرر کی گئی ہے رپورٹ میں میوزیم کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔میوزیم کے ایک ملازم نے بتایا کہ یہ کافی جون کے آخر میں متعارف کرائی گئی تھی لیکن انٹرنیٹ پر حال ہی میں مقبول ہوئی ہے ۔ چونکہ میوزیم کا موضوع کیڑے مکوڑے ہے ، لہٰذا اسی مناسبت سے ڈرنکس متعارف کرانا ایک مناسب خیال لگا۔روایتی چینی طب کے مطابق کاکروچ پاؤڈر خون کی گردش بہتر کرنے میں مدد دے سکتا ہے جبکہ پروٹین سے بھرپور میل ورمز مدافعتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں ۔

 

